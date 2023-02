Guido Clemente di San Luca a TN - "Parola d’ordine: contenere l’euforia"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli sul momento azzurro.

"Una partita in meno. Ne mancano 15 e conserviamo 15 punti sulla seconda. Ciò significa che se questa le vincesse tutte, arriverebbe sempre a 92 (47+45=92). E dunque, per la matematica, dobbiamo farne 31 (62+31=93). Cioè 10 vittorie ed 1 pareggio. Possiamo anche perderne 4.

Stiamo vivendo un momento meraviglioso, come un amplesso dolce, lento e pienamente coinvolgente fino alle lacrime. Si avverte intensa la soddisfazione di essere i più belli e i più forti. Scandiamo i giorni in attesa della prossima partita, nella convinzione interiore che ogni volta aspettiamo conferma della nostra schiacciante superiorità.

Non me ne vanto, ma sono stato fra quei pochi che lo presagivano, sia pur non nei termini in cui si sta realizzando. Il 17 giugno 2022, nel ristretto gruppo di amici che scherzosamente chiamiamo ‘Agape del venerdì’, sottoscrissi per gioco un documento in cui, in maniera formale e quasi solenne, dichiaravo, per un verso, che se avessimo venduto Koulibaly e/o Mertens non avrei rinnovato l’abbonamento allo stadio, né quello a DAZN. E, per altro verso, che se avesse conservato la rosa con pochi ritocchi (Deulofeou al posto di Ounas o Politano, e Ostigaard al posto di Tuanzebe) il Napoli avrebbe di nuovo lottato per lo scudetto fino all’ultimo. Sul primo punto feci pubblica ammenda già a metà agosto, spiegando che l’inguaribile ‘malatìa’ aveva prevalso sull’orgoglio. Sul secondo mi ha confortato l’andamento delle cose, fin qui anche oltre ogni più rosea aspettativa.

Volendo evitare d’esser collocato fra i ‘cattivi maestri’, se dovessi indicare i valori da seguire nella vita al mio adorato nipotino – che, suscitando il fiero orgoglio del nonno, interrogato su chi egli sia, sin da piccolissimo risponde fermo: «Antifascista, antirazzista, antijuventino!» –, certamente gli suggerirei di farsi animare da un coraggio ardimentoso (proprio come Osimhen). Di coltivare la fantasia creativa (come quella di Kvara). Di aspirare ad una serena e forte capacità di ragionare (analoga a quella di Lobotka). Di avere una grintosa combattività (emulando Kim). Una pacata e tenace perseveranza (seguendo l’esempio di Di Lorenzo). E poi, senza alcun dubbio, la capacità di costruire conoscenza, serbando modestia ed umiltà (come Giuntoli) ed intelligente prudenza (come Spalletti). Insomma, tanti valori. E altrettanti modelli virtuosi. Gli raccomanderei poi di stare sempre dalla parte del più debole. Di mai trascurare la generosità, la bontà d’animo, la tenerezza, la considerazione di chi è meno fortunato. Di evitare presunzione, saccenteria, spocchia, boria, arroganza (a Napoli si direbbe «‘e fa ‘o buffon’»).

Ebbene, in questa prospettiva, è senz’altro di conforto l’aneddotica quotidiana che fluisce nella consapevolezza profonda della città porosa. Si pensi a colui sul quale i media hanno vomitato veleno in quantità industriale. Quell’aneddotica ci racconta decine e decine di episodi che fanno sbiadire l’immagine del cattivo esempio propinata dal benpensantismo ipocrita dominante, testimoniando invece quei valori positivi. La città dotata di una istintiva ma raffinata capacità d’intelligere la verità l’ha accolto come figlio adorato, per sempre.