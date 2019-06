TN - Nuova Kombat 2020, numeri pazzeschi rispetto allo scorso anno

La nuova divisa del Napoli presentata ieri sui social sta registrando numeri molto importanti. In sole 24 ore le vendite sono state superiori a quelle dello scorso anno. La maglia con la “pantera” piacque moltissimo ma questa sembra aver superato le aspettative.

“Un incremento del 50% rispetto al venduto dell’anno scorso si registra sul nostro sito - afferma Armando Vallone responsabile del portale E-NapoliStore - e diversi possono essere i fattori: innanzitutto una presentazione in anticipo rispetto a quelle degli anni precedenti avvenute a Dimaro e poi l’ entusiasmo sui nomi dei nuovi probabili acquisti stanno infiammando i tifosi ed il loro desiderio di possedere la nuova maglia del Napoli. Voglio inoltre sfatare una cosa. Il colletto è Blu Navy. Una colorazione scura ma non è nero come qualcun o erroneamente scrive o dice. Il formato dots colpisce molto e devo dire complimenti anche per il video realizzato dal Napoli. In questo momento - continua Vallone - e sono dati in nostro possesso, dopo 24 ore dalla presentazione, possiamo affermare che la Kombat 2019/20 ha venduto più dello scorso anno sul nostro portale commerciale. Vendutissima è anche la maglia replica (guarda qui), la versione più economica della maglia che indossano i calciatori in campo.

Subito dietro la maglia replica come vendite in queste prime ore, c’è il kit bambino (guarda qui), vendutissimo, con maglia e pantaloncino della nuova stagione. Un regalo da fare anche prima dell'estate.

Vedremo alla lunga poi cosa succederà, chiaro è che se arrivassero, come sembra Manolas e James Rodriguez, questa maglia toccherà picchi importanti di vendite in tutta la stagione". Chiosa Vallone