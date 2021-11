VIDEO TN - La tifosa picchiata all'Arechi: "Aggrediti anche in ospedale, per i salernitani era colpa nostra"

Il racconto dell’aggressione subita allo stadio Arechi da alcuni tifosi del Napoli, residenti nella provincia di Salerno, è al centro del dibattito nelle ultime ore. A Tuttonapoli Emiliana, una delle persone aggredita, racconta dell’atteggiamento ostile anche una volta arrivati in ospedale.

“Ci hanno portati in ospedale dopo l'aggressione allo stadio, c'erano dei tifosi della Salernitana e ci hanno aggrediti anche lì, alla fine qualcuno diceva che era colpa nostra, che non potevamo pensare di assistere ad una partita del genere. Quale sarebbe la nostra colpa?”. In basso il video.