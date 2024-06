Belgio, Tedesco: "Lukaku? Fondamentale per noi. Ne uscirà come sempre, è un leader "

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Francia in programma oggi alle 18 e valido per gli ottavi di finale di Euro 2024: "La Francia è favorita, questo è chiaro: ma anche noi vogliamo andare avanti".

Prosegue il commissario tecnico belga, come riportato da Tuttoeuropei.com: "Mi sono dispiaciuti i fischi di Stoccarda ma questo è parte del passato. Ora abbiamo bisogno di loro. Lukaku ha già passato momenti così sia nei club sia con la nazionale belga. Ma ne uscirà come sempre perché è un leader. E poi per noi resta fondamentale anche quando non segna".