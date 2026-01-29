Ufficiale Europa League, Roma agli ottavi e Bologna ai playoff! Risultati, classifica e verdetti

vedi letture

Termina la League Phase di Europa League. Di seguito tutti i risultati della serata, la classifica e i verdetti:

Aston Villa - Salisburgo 3-2

33' Konate (S), 49' Yeo (S), 65' Rogers (A), 76' Mings (A), 87' Jimoh-Aloba (A)

Basilea - Viktoria Plzen 0-1

39' Panos

Betis - Feyenoord 2-1

17' Antony (B), 32' Ezzalzouli (B), 77' Tengstedt (F)

Celtic - Utrecht 4-2

7' Nygren (C), 10' aut. Viergever (C), 19' rig. Engels (C), 44' De Wit (U), 62' Blake (U), 64' Trusty (C)

FCSB - Fenerbahçe 1-1

19' Yuksek (F), 71' Cisotti (F)

Go Ahead Eagles - Braga 0-0

Genk - Malmo 2-1

4' Ali (M), 45' rig. Heymans (G), 82' Karetsas (G)

Lille - Friburgo 1-0

90 + 2 rig. Giroud

Lione - PAOK 4-2

20' Giakoumakis (P), 34' Himbert (L), 55' Merah (L), 67' Meite (P), 88' Karabec (L), 90' + 3 Gomes (L)

Ludogorets - Nizza 1-0

42' Stanic

Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-3

35' Rowe, 47' Orsolini, 90' + 4 Pobega

Midtjylland - Dinamo Zagabria 2-0

49' Cho, 74' Bak

Nottingham Forest - Ferencvaros 4-0

17' aut. Otvos, 21' e 55' Igor Jesus, 90' rig. McAtee

Panathinaikos - Roma 1-1

58' Taborda (P), 80' Ziółkowski (R)

Porto - Rangers 3-1

6' Gassama (R), 27' Mora (P), 36' Moura (P), 41' Bednarek (P)

Stella Rossa - Celta 1-1

87' Fer Lopez (C) , 89' Bruno Duarte (S)

Stoccarda - Young Boys 3-2

6' Undav (S), 8' Demirovic (S), 42' Gigovic (Y), 57' Lauper (Y), 90' Andres (S)

Sturm Graz - Brann 1-0

85' Kiteishvili

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Lione 21 (+13)

2. Aston Villa 21 (+8)

3. Midtjylland 19 (+10)

4. Betis 17 (+6)

5. Porto 17 (+6)

6. Braga 17 (+6)

7. Friburgo 17 (+6)

8. Roma 16 (+7)

AI PLAYOFF

9. Genk 16 (+4)

10. Bologna 15 (+7)

11. Stoccarda 15 (+6)

12. Ferencvaros 15 (+1)

13. Nottingham Forest 14 (+8)

14. Viktoria Plzen 14 (+5)

15. Stella Rossa 14 (+1)

16. Celta Vigo 13 (+4)

17. PAOK 12 (+3)

18. Lille 12 (+3)

19. Fenerbahçe 12 (+3)

20. Panathinaikos 12 (+2)

21. Celtic 11 (-2)

22. Ludogorets 10 (-3)

23. Dinamo Zagabria 10 (-4)

24. Brann 9 (-2)

ELIMINATE

25. Young Boys 9 (-6)

26. Sturm Graz 7 (-6)

27. FCSB 7 (-7)

28. Go Ahead Eagles 7 (-8)

29. Feyenoord 6 (-4)

30. Basilea 6 (-4)

31. Salisburgo 6 (-5)

32. Rangers 4 (-9)

33. Nizza 3 (-8)

34. Utrecht 1 (-10)

35. Malmo FF 1 (-11)

36. Maccabi Tel Aviv 1 (-19)

Le prime due squadre in classifica godranno dello status di teste di serie fino alle semifinali, il che significa che giocheranno sempre la partita di ritorno in casa. La terza e la quarta classificata hanno garantito il ritorno in casa fino ai quarti di finale. Dalla quinta all'ottava classificata avranno garantito il ritorno in casa negli ottavi di finale. Le squadre dalla 9ª alla 24ª classificata andranno ai playoff. Chi si piazza dalla 9ª alla 16ª posizione giocherà il ritorno dei playoff in casa. In sede di sorteggio i club verranno abbinati in base alla loro posizione al termine della fase di campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Gli accoppiamenti sono così determinati: 9ª o 10ª contro 23ª o 24ª, 11ª o 12ª contro 21ª o 22ª, 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª e 15ª o 16ª contro 17ª o 18ª.