Ottavi EL, i finali delle gare d’andata: Panathinaikos di Benitez di misura, ok Aston Villa e Porto

vedi letture

Si sono chiusi i primi quattro match di andata degli ottavi di Europa League, con risultati che lasciano tutto ancora in bilico in vista del ritorno. A Bologna, il derby tra gli emiliani e la Roma termina 1-1: a sbloccare il match è Federico Bernardeschi al 50’, ma Lorenzo Pellegrini ristabilisce l’equilibrio al 71’, con il gol convalidato dopo un lungo check VAR. L’Aston Villa passa 1-0 sul campo del Lille grazie a Ollie Watkins al 62’, un gol arrivato nel momento più importante della stagione europea dei Villans. Ad Atene, il Panathinaikos supera il Real Betis 1-0 grazie al rigore trasformato da Taborda all’88’. La partita è stata segnata da due espulsioni: Zaroury aveva lasciato in dieci gli uomini di Benitez a inizio ripresa, poi Llorente viene espulso per doppia ammonizione durante il penalty. Infine, il Porto di Farioli passa 2-1 sul campo dello Stoccarda con le reti di Moffi (21’) e Mora (27’), mentre Undav aveva accorciato le distanze al 40’ per i tedeschi; il 2-2 di Stiller viene annullato dal VAR per fuorigioco.

Bologna - Roma 1-1: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

Lilla - Aston Villa 0-1: 62' Watkins

Panahinaikos - Betis Siviglia 1-0: 88' rig. Taborda

Stoccarda - Porto 1-2: 21' Moffi (P), 27' Mora (P), 40' Undav (S)

Ore 21

Celta Vigo - Lione

Ferencvaros - Braga

Genk - Friburgo

Nottingham Forest - Midtjylland