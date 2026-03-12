Due gol e due legni: il primo round tra Bologna e Roma termina in parità

vedi letture

Si chiude sull’1-1 l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. La prima frazione al Dall’Ara è molto spezzettata e priva di grandi occasioni. La Roma si affaccia pericolosamente solo con Zaragoza, servito da Malen in contropiede, ma il suo destro non inquadra la porta. Il Bologna risponde quasi al 45’ con un sinistro a giro di Bernardeschi, respinto da Svilar, ancora in grande forma. Poco dopo Ferguson per poco non serve un pallone d’oro per Pobega, che non riesce a deviare verso la porta da pochi passi.

Ripresa vivace: botta e risposta tra Bologna e Roma

La ripresa cambia ritmo: al 50’ Bernardeschi sblocca il risultato con un grandissimo gol sul secondo palo, finalizzando un’azione spettacolare di Rowe. La Roma reagisce immediatamente, con Malen che colpisce il palo dopo un’ottima giocata personale. Pobega sfiora il raddoppio, ma ancora Svilar salva. Al 72’ arriva il pareggio romanista: pallone perso da Joao Mario, Cristante verticalizza per Malen che serve Pellegrini a porta vuota, 1-1. Nei minuti finali altre occasioni pericolose, tra cui un tiro di Malen respinto da Casale e una punizione del Bologna che colpisce la traversa con Vitik. Il risultato resta inchiodato sull’1-1, tutto rimandato al ritorno della prossima settimana.