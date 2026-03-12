Roma, ancora infortuni: si ferma un big che può saltare il Bologna

di Fabio Tarantino

La Roma prosegue la preparazione in vista dell’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. A sorpresa, la squadra di Gasperini questa mattina è scesa in campo per svolgere un allenamento di rifinitura. Non arrivano però buone notizie per i giallorossi: come riportato da Angelo Mangiante, Manu Koné ha avvertito un affaticamento muscolare e viaggia verso il forfait per la sfida di questa sera. Al suo posto dovrebbe esserci El Ayanoui. Lo riporta la redazione di Sky Sport. 