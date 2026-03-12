Ufficiale Europa League, le formazioni di Bologna-Roma: Italiano lascia fuori Orsolini

Alle 18.45 inizierà il match tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Italiano sceglie di panchinare un po' a sorpresa Orsolini, preferendogli Bernardeschi. In difesa Casale vince il ballottaggio con Vitik, mentre ce la fa Miranda e giocherà regolarmente dal primo minuto come terzino sinistro. In attacco confermato Castro al posto di Dallinga.

Gasperini invece opta per l'esclusione in contemporanea di Pellegrini e Koné, con El Aynaoui e Pisilli a centrocampo e Zaragoza e Cristante vicini all'unica punta Malen. Per il resto out anche Hermoso, con Celik che comporrà il terzetto arretrato insieme a Ndicka e Ghilardi. Assente per squalifica Mancini, pronto a subentrare a gara in corso Robinio Vaz. Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. A disposizione: Ravaglia, Moro, Orsolini, Heggem, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez, Vitik. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Tsimikas, Kone, Hermoso, Ziolkowski, Robinio Vaz, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.