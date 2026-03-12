Ottavi Europa League, clamorosa sconfitta del Nottingham: i risultati delle gare d’andata
Si chiudono le gare d’andata degli ottavi di Europa League, con risultati che lasciano ancora tutto aperto in vista del ritorno. Termina 1-1 tra Celta Vigo e Olympique Lione: i padroni di casa passano al 25’ con Rueda, ma restano in inferiorità numerica dall’inizio della ripresa per l’espulsione di Borja Iglesias. Nonostante l’uomo in meno, il Celta regge fino all’88’, quando Endrick firma il pareggio per i francesi. Vittoria convincente per il Ferencváros, che a Budapest supera 2-0 il Braga con le reti di Kanichowsky e Joseph, mentre il Genk batte 1-0 il Friburgo grazie al gol di El Ouahdi al 24’. La vera sorpresa arriva dall’Inghilterra: il Nottingham Forest cade in casa contro il Midtjylland, che si impone 1-0 grazie a Cho all’80’.
Tutti i risultati delle gare d'andata
Celta Vigo - Lione 1-1: 25' Rueda (C), 88' Endrick (L)
Ferencvaros - Braga 2-0: 32' Kanichowsky, 69' Joseph
Genk - Friburgo 1-0: 24' El Ouahdi
Nottingham Forest - Midtjylland 0-1: 80' Cho
Bologna - Roma 1-1: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)
Lilla - Aston Villa 0-1: 62' Watkins
Panahinaikos - Betis Siviglia 1-0: 88' rig. Taborda
Stoccarda - Porto 1-2: 21' Moffi (P), 27' Mora (P), 40' Undav (S)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro