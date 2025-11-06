Nervosismo al Dall'Ara: Bologna in 10 uomini, 0-0 con il Brann all'intervallo

di Francesco Carbone

Il primo tempo di Bologna-Brann si chiude sullo 0-0, ma la partita al Dall’Ara è stata segnata dall’espulsione di Lykogiannis a metà frazione, che lascia i padroni di casa in dieci. Il ritorno in panchina di Vincenzo Italiano dopo tre gare saltate per polmonite è la nota positiva: l’allenatore conferma quasi tutti i titolari, con solo Orsolini, Odgaard e Miranda a riposare. Il rosso diretto a Lykogiannis per un intervento su Kornvig, confermato dall’arbitro Schlager senza intervento VAR, scatena nervosismo tra i tifosi e i giocatori.

Il gioco si fa teso e frammentato, con alcuni tentativi dalla distanza di Kornvig e Bernardeschi, entrambi imprecisi. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-0, tra fischi del pubblico verso l’arbitro.