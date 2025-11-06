Ufficiale

Rangers-Roma, le formazioni: tornano Pellegrini e Dovbyk, fuori Wesley

di Francesco Carbone

Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la Roma si concentra sull’Europa League e stasera affronta in Scozia gli Rangers a Ibrox. La squadra di Glasgow finora ha collezionato solo sconfitte. I giallorossi, invece, in tre giornate hanno ottenuto appena tre punti. Di seguito le formazioni ufficiali:

RANGERS (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Chermiti, Gassama

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk