Bologna-Brann, le formazioni: Italiano limita il turnover verso il Napoli
Alle 21:00 il Bologna scende in campo contro i norvegesi del Brann Bergen nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico Vincenzo Italiano limita il turnover in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Casale, Zortea, Odgard, Dallinga, Miranda, Vitik.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Raeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland.
A disposizione: Bramel, Pallesen, Boakye, Hansen, Castro, Soltvedt, Pedersen, Sande, Laegreid, Remmem.
Allenatore: Freyr Alexandersson.
