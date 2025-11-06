La Roma regola la pratica nel primo tempo: tutto facile a Glasgow, 0-2 ai Rangers

vedi letture

A Glasgow la Roma ritrova il sorriso, sia dopo le due sconfitte consecutive in Europa League che dopo il ko con il Milan in campionato. La squadra di Gasperini domina i Rangers e si porta a casa un meritato 2-0 grazie ai gol dei trequartisti Soulé e Pellegrini, tornando così a sei punti in classifica. Il vantaggio arriva al 13’: sugli sviluppi di un corner di Pellegrini, Cristante devia verso il secondo palo per il tap-in vincente di testa di Soulé, al suo primo gol in Europa. I Rangers provano una reazione con un tiro da fuori di Chermiti, ma terminano a lato.

La Roma continua a creare occasioni con Soulé, Hermoso e Cristante, e raddoppia prima della fine del primo tempo: su lancio di Mancini, Dovbyk fa da sponda per Pellegrini, il cui destro preciso all’angolino fissa il 2-0. Nella ripresa i Rangers aumentano la pressione, ma Gasperini corre ai ripari inserendo El Shaarawy e Koné. La Roma gestisce il vantaggio senza rischiare troppo, sfiora anche il 3-0 con Celik, e chiude la partita senza subire gol, tornando a sorridere in Europa League.