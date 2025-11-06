Europa League, i finali delle 18.45: disastro Celtic! Tris Celta, Frigurgo e Basilea, pari Porto

Di seguito tutti i risultati delle partite delle 18.45 di Europa League. Disastro Celtic, travolto in Danimarca dove ha segnato anche la vecchia conoscenza del calcio italiano Martin Erlic. I danesi in questo momento sono primi con 4 vittorie su 4. Friburgo scatenato a Nizza, in gol anche l'italiano Vincenzo Grifo. Basilea avanti grazie a Shaqiri, Celta che fatica in Spagna ma che in Europa si trasforma ed è trascinato da Pablo Duran, autore di una doppietta. Colpaccio Panathinaikos sul campo del Malmo, segna Djuricic, ex Sassuolo e Sampdoria. E sempre a proposito di vecchi giocatori di Serie A, c'è Terzic, passato alla Fiorentina, in gol per il Salisburgo nel successo contro il Go Ahead Eagles e Marko Arnautovic che regala un successo allo Stella Rossa contro il Lille.

Basilea - FCSB 3-1

18' rig. e 73' Shaqiri (B), 57' Olaru (F), 89' Salah (B)

Dinamo Zagabria - Celta Vigo 0-3

4' e 44' Duran, 28' aut. Dominguez

Malmo - Panathinaikos 0-1

85' Djuricic

Midtjylland - Celtic 3-1

34' Erlic (M), 35' Gogorza (M), 41' Franculino (M), 81' rig. Hatate (C)

Nizza - Friburgo 1-3

25' Kevin (N), 29' Manzambi (F), 39' rig. Grifo (F), 42' Scherhant (N)

Salisburgo - Go Ahead Eagles 2-0

59' Vertessen, 80' Terzic

Stella Rossa - Lille 1-0

85' rig. Arnautovic

Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0

Utrecht - Porto 1-1

48' Rodriguez (U), 66' Sainz (P)