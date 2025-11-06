Applausi per il Bologna: in 10 per 70’ domina il Brann ma senza trovare il gol
Finisce 0-0 tra Bologna e Brann nel 4° turno della Fase Campionato di Europa League. Il match si accende a metà primo tempo quando Lykogiannis viene espulso per un intervento in ritardo su Kornvig, senza intervento del VAR. L’espulsione aumenta il nervosismo al Dall’Ara e il gioco diventa sporco e frammentato, con tentativi da fuori di Kornvig e Bernardeschi senza fortuna.
Nel secondo tempo il Bologna, nonostante l’inferiorità numerica, domina il gioco e costringe il Brann nella propria metà campo. Le occasioni fioccano: Cambiaghi spreca una buona chance, Orsolini e Ferguson impegnano il portiere Dyngeland, mentre Lucumi colpisce di testa senza successo. Nonostante il predominio bolognese, il risultato non cambia. Una prestazione convincente per la squadra di Italiano, in vista della gara di campionato contro il Napoli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
