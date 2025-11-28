Roma, El Aynaoui: "Napoli? Abbiamo tempo per prepararla al massimo"

Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, è intervenuto al termine della partita vinta di Europa League.

Stai giocando molto bene, è arrivato il primo gol con la maglia della Roma. Raccontaci un po' questa emozione.

"Sì, è vero, come un sogno. Aspettavo questo gol, in più in casa, davanti ai tifosi. È stato incredibile, ancora più bello di quanto immaginassi. Poi tre punti, la cosa più importante".

Ieri la vittoria dopo due sconfitte in Europa League, adesso arriva la partita con il Napoli. Come ci arriva la Roma a questo match così importante?

"Sì, ci prepareremo al meglio. Ci siamo preparati bene anche per questa partita d'Europa League. Ora avremo qualche giorno per concentrarci su Napoli, domenica. Come sempre, daremo il massimo, faremo assolutamente del nostro meglio".