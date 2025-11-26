Roma, Gasperini ammette: "La partita col Napoli è attesa da tutti"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Europa League contro il Midtjylland.

Che risorse ha la Roma?

"Siamo in un ottimo momento, giocare questa partita in Europa aiuta sempre. L’unico rischio sono gli infortuni. In Europa incontri avversari che conosci meno e con ritmi diversi. E poi ci fa pensare meno al Napoli, partita che è attesa da tutti".

La squadra è in crescita: cosa le piace di più?

"Mi piace il clima che si è instaurato, la componente migliore è la fiducia nel provare anche qualcosa di nuovo offensivamente parlando. Lo stesso clima è contagioso e si è creato intorno alla squadra: è un clima di soddisfazione ma anche di consapevolezza, nessuno fa proclami importanti e questo momento vogliamo farlo durare".