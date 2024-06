Assist di Chiesa, Frattesi-gol: Italia avanti 1-0 sulla Bosnia all'intervallo

L'Italia è avanti 1-0 al termine del primo tempo della sfida contro la Bosnia ed Erzegovina.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia è avanti 1-0 al termine del primo tempo della sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, ultimo test amichevole per gli azzurri prima di volare in Germania per difendere il titolo europeo. Decisivo fino a questo momento il gol di Davide Frattesi al 38'. Azione impostata da Fagioli, assist di Federico Chiesa e conclusione vincente di Davide Frattesi, bravo a inserirsi coi tempi giusti e a battere un incolpevole Piric.