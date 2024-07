Buffon pensa alle dimissioni: si considera uno dei responsabili del fallimento

Gigi Buffon, ex portiere di Juventus e nazionale, ed attuale capo delegazione della squadra azzurra, starebbe pensando di dimettersi dal ruolo: come riportato da "Sky Sport", Buffon si sentirebbe in parte responsabile del disastroso Europeo della nazionale, e starebbe pensando di farsi da parte.

L'ex portiere avrebbe chiesto un incontro alla Federazione per parlare del futuro, dal momento che il ruolo di motivatore dei ragazzi di Spalletti non avrebbe portato a grossi risultati. Le prossime ore saranno decisive, con Buffon che, in caso di permanenza nel gruppo Italia, vorrebbe avere maggiori ragguagli su quello che sarà il nuovo progetto azzurro in vista dei Mondiali del 2026.