Di Lorenzo intoccabile per Spalletti: lo considera ancora un capitano

Giovanni Di Lorenzo stasera sarà ancora titolare con l'Italia nell'ultimo match della fase a gironi contro la Croazia. Lo conferma il Corriere della Sera

Giovanni Di Lorenzo stasera sarà ancora titolare con l'Italia nell'ultimo match della fase a gironi contro la Croazia. Lo conferma il Corriere della Sera: "Senza ripetersi più. Di Lorenzo, se qualcuno avesse avuto il dubbio, oggi sarà al suo posto quasi di certo. Al cospetto probabilmente di Kramaric, una delle vecchie volpi croate, attaccante da oltre 100 gol in Bundesliga, ma più leggibile e meno esplosivo di Williams. Il concetto però è un altro ed è uno di quelli sui quali — se funzionano — si cementano le squadre: anche se ci fosse stato di nuovo Williams da affrontare, Di Lorenzo sarebbe rimasto al suo posto. Perché per Spalletti, che con lui ha vinto lo scudetto a Napoli tredici mesi fa, Giovanni è un capitano, un giocatore di cui non si può fare a meno:

«Di Lorenzo è davvero mio figlio per quanto ci sono stato insieme. Faccio sempre fatica a fare a meno di uno come lui. Poi è chiaro che devo analizzare delle cose, ma io sono convinto del valore dell’uomo e del calciatore. Non ho bisogno di parlarci tanto, c’è una intesa talmente diretta che si capisce tutto, si vede la sua intenzione quando torna in campo il giorno dopo»".