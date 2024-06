Europei 2024, il tabellone dell'Italia in caso di passaggio del girone: tutti gli scenari

Questo è il possibile tabellone dell'Italia in caso di passaggio nel girone e accesso alla fase a eliminazione diretta

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima per l'Italia di Luciano Spalletti, che batte 2-1 l'Albania conquistando tre punti importantissimi per il passaggio del girone. Vittoria che ci porta già in pole position per l'accesso agli ottavi di finale, per i quali avranno il pass le prime due di ogni Gruppo e in più quattro delle migliori terze classificate.

Questo è il possibile tabellone dell'Italia in caso di accesso alla fase a eliminazione diretta:

-Se l'Italia passa come 1^ nel Girone: incontra una delle migliori terze, quindi una squadra abbordabile salvo sorprese. Ai quarti poi troveremmo una tra la vincente del Gruppo A - quello della Germania - e la seconda del Gruppo C - probabilmente Danimarca o Serbia. Ipotizzando persino una semifinale tra le più pericolose ci potrebbe essere Portogallo o Olanda.

-Se l'Italia passa come 2^ nel Girone: incontra la seconda del Gruppo A - probabilmente una tra Svizzera, Scozia e Ungheria - e sarebbe comunque una sfida accessibile sulla carta. Già ai quarti però la situazione si complica di tanto: qui si affronta la vincente del Gruppo C - potenzialmente l'Inghilterra - per poi trovare potenzialmente la Francia in semifinale.

-Se l'Italia passa come 3^ nel Girone: incontra la vincente del Gruppo E o F, rischiando così subito una big come Belgio o Portogallo.

Passare come primi nel girone, mettendosi alle spalle la Spagna, è ovviamente lo scenario migliore in linea teorica, non tanto per gli ottavi ma più per i turni successivi.