Europei 2024, oggi c'è Italia-Albania: ecco dove vedere la gara

Oggi parte anche l'avventura dell'Italia agli Europei 2024 che si tengono in Germania fino al 14 luglio, giorno della finale di Berlino.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi parte anche l'avventura dell'Italia agli Europei 2024 che si tengono in Germania fino al 14 luglio, giorno della finale di Berlino. La competizione è visibile su Sky, ma la Rai trasmetterà in chiaro (ed in streaming su Raiplay), in co-esclusiva con Sky, 30 partite su 51 di Euro 2024: tra queste tutte le gare dell'Italia, a partire da quella di oggi contro l'Albania (ore 21 a Dortmund).

Dove vedere Italia-Albania - Su Sky Sport Uno, al canale 201 (la visione di tutte le partite sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport e Sky Calcio), ovviamente su Now Tv, ed in chiaro su Rai 1 (collegamento dalle 20:30).