Europei, va avanti la Francia: cade solo ai rigori il Portogallo di CR7

Termina sul risultato di 0-1 dopo calci di rigore il match tra Portogallo e Francia, valido per i quarti di finale di Euro 2024. Una gara molto bloccata con poche occasioni per parte, non pervenuti gli uomini più attesi Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. Le sorti della sfida si sono decise ai calci di rigore, dove è risultato fatale l'errore di Joao Felix. In semifinale ci andrà quindi la Francia dove ad attenderla ci sarà la Spagna.