Tmw - Italia, il probabile 11 contro la Turchia: ballottaggio Folorunsho-Pellegrini

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto per il primo test della Nazionale in vista di Euro 2024. A Bologna contro la Turchia, l'Italia di Spalletti scenderà in campo dopo quattro giorni di allenamenti a Coverciano e lo farà utilizzando il 4-2-3-1. Di seguito le ultime di formazione riferite dalla redazione di Tuttomercatoweb.

In porta spazio a Vicario, Mancini e Bastoni i due centrali con Di Lorenzo e Dimarco come terzini. Barella oggi non è in campo coi compagni: ci sarà Cristante al fianco di Jorginho. Spalletti ha annunciato la presenza dal primo minuto di Retegui: alle sue spalle Orsolini e Chiesa, mentre per il ruolo di trequartista dovrebbe partire dall'inizio Pellegrini, in netto vantaggio nel ballottaggio con Folorunsho.

Questa la probabile formazione degli azzurri:

Italia (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.