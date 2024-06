Incredibile Yamal: c'è una legge che impone di sostituirlo prima delle 23

"Yamal, in Germania non può giocare dopo le 23: il motivo". Questa la notizia che arriva dalla Germania sul fenomeno della Spagna, che per questioni legali non potrebbe giocare dopo le 23: "C’è un altro curioso caso che riguarda Lamine Yamal. E stavolta non sono i compiti che il talento del Barcellona, 17 anni il 13 luglio, sta facendo tra un allenamento e una partita.

Il caso riguarda una legge sul lavoro minorile in vigore in Germania, paese nel quale si stanno disputando gli Europei. È la Bild a fare luce sulla questione: in sostanza, essendo ancora minorenne, Yamal non può restare in campo fino alla fine come tutti i suoi compagni, ma dovrebbe terminare i suoi impegni entro le ore 23, comprese le interviste post partita.