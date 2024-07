Inghilterra-Svizzera, le formazioni ufficiali: i due ct con la difesa a tre

vedi letture

Oggi si completa il quadro dei quarti di finale di Euro 2024, con Inghilterra-Svizzera come prima partita in programma alle 18.00

Oggi si completa il quadro dei quarti di finale di Euro 2024, con Inghilterra-Svizzera come prima partita in programma alle 18.00. La vincente dovrà aspettare la sfida delle 21.00 per conoscere l'avversaria, che uscirà da Olanda-Turchia. Di seguito le formazioni ufficiali del match tra le Nazionali allenate da Southgate e Montella:

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Kane, Foden.

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.