Italia-Albania, la probabile formazione Sky: Spalletti sceglie il 4-2-3-1

La redazione di Sky Sport riferisce le ultime sulla probabile formazione scelta dal ct Luciano Spalletti.

Domani l'Italia farà il suo esordio agli Europei contro l'Albania. La redazione di Sky Sport riferisce le ultime sulla probabile formazione scelta dal ct Luciano Spalletti. Barella sta bene e giocherà dal primo minuto. Spalletti schiererà gli azzurri col 4-2-3-1, una formazione che potrebbe anche disegnarsi col 3-4-2-1. In quel caso Chiesa e Dimarco saranno sugli esterni e Di Lorenzo, che non farà il terzino e si abbasserà a formare i tre dietro insieme a Calafiori e Bastoni. In avanti ci saranno Frattesi e Pellegrini e soprattuto Scamacca, unico punto di rifermento.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct.Spalletti.