Italia-Albania, le probabili formazioni: linea a 4, Buongiorno verso la panchina

Avrà inizio questa sera l'avventura tedesca dell'Italia campione d'Europa. La squadra di Luciano Spalletti alle 21 sfiderà l'Albania

Avrà inizio questa sera l'avventura tedesca dell'Italia campione d'Europa. La squadra di Luciano Spalletti alle 21 sfiderà l'Albania, nazionale alla sua seconda partecipazione a un Europeo. In un BVB Stadion di Dortmund che sarà tinto di rosso più che di tricolore la nostra Nazionale inizierà il suo cammino con una partita già decisiva: l'Italia scenderà in campo circa un'ora dopo la fine di Spagna-Croazia, le due squadre del gruppo B che contenderanno agli Azzurri l'accesso agli ottavi di finale. Il girone è durissimo ed ecco perché non vincere stasera può voler dire ritrovarsi già con l'acqua alla gola a partire da domani. "Stasera sarà decisiva per loro, non per noi", ha detto ieri Sylvinho in conferenza stampa. Arbitrerà la contesa il tedesco Felix Zwayer.

Come arriva l'Italia

Barella e Frattesi recuperati, Fagioli non al 100% non verrà rischiato. Secondo Tmw, Luciano Spalletti può sorridere dopo gli ultimi allenamenti perché ha recuperato i suoi uomini chiave, soprattutto Barella che negli ultimi due giorni s'è regolarmente allenato col resto del gruppo ed è pronto a partire dall'inizio insieme a Jorginho. Nella difesa a quattro Di Lorenzo e Dimarco i terzini, con Bastoni e la sorpresa Calafiori al centro davanti a Donnarumma. Alle spalle di Gianluca Scamacca, agiranno Chiesa, Frattesi e Pellegrini.

Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Buongiorno, Gatti, Darmian, Bellanova, Mancini, Cambiaso, Cristante, Fagioli, Raspadori, Retegui, Zaccagni, El Shaarawy, Folorunsho. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Albania (4-3-3) - E.Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Laci Ramadani, Asllani; Asani, Broja, Bajrami. A disposizione: Kastrati, Strakosha, Balliu, Ajeti, Mihaj, Kumbulla, Aliji, Gjasula, Seferi, Abrashi, Manaj, M.Berisha, Muci, Daku, Hoxha. Commissario tecnico: Sylvinho.