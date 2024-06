Italia, Donnarumma: "Troppe polemiche intorno a noi, dobbiamo lasciarle fuori!"

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, dopo l'amichevole del Castellani contro la Bosnia è intervenuto al microfono di TMW

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, dopo l'amichevole del Castellani contro la Bosnia è intervenuto al microfono di TMW: "Un messaggio per i tifosi? Chiedo loro di starci vicino, sicuramente. Siamo un gruppo giovane, abbiamo bisogno di loro, della loro energia. Noi daremo tutto per dare emozioni a tutti gli italiani, per fargli vivere notti magiche".

Cosa vuol dire essere il capitano di questa squadra?

"E' una grande emozione, una grande responsabilità. Sono davvero emozionato di far parte di questo gruppo e di esserne il capitano. Devo anche aiutare gli altri, magari i nuovi a inserirsi. Anche se devo dire che l'hanno già fatto alla grande: sono ragazzi disponibili, pronti e maturi. Non c'è assolutamente alcun problema, saremo tutti pronti per questa avventura".

Che effetto ti ha fatto fare due panchine di fila?

"Non è assolutamente un problema. Io sono pronto, tranquillo, già indossare questa maglia è una grandissima emozione. Ci sono le polemiche, sento tantissime polemiche ma le lasciamo fuori da questo gruppo".

Come state vicini a Barella in questo momento?

"Barella per noi è molto importante e lui lo sa. Sta lavorando alla grande e sicuramente si farà trovare pronto e tranquillo, ci darà una grande mano".

La Francia di Mbappé è la favorita o è giusto che lo sia l'Italia visto che è campione in carica?

"Ci sono un po' di squadre che sono molto forti, ma come sempre affrontare l'Italia non sarà mai facile. Sarà dura anche per loro. Noi abbiamo un girone complicato, sono tutte partite da giocare a viso aperto e andiamo lì carichi al massimo. Ce la giocheremo partita dopo partita".

Che differenza c'è rispetto al 2021? Siete un gruppo più giovane

"Un po' sì però la carica è la stessa, quando affronti certe competizioni ti viene naturale caricarti e avere tanta energia. Poi dobbiamo esser bravi noi a fare gruppo ma in questo già lo siamo: dobbiamo solo mettere a disposizione della squadra tutte le energie possibili, tutti devono dare il 110% e poi sarà dura per tutti".

Arrivate con le stesse sensazioni di tre anni fa o ci sono delle differenze?

"Arriviamo a questa competizione con l'energia giusta, com'è giusto arrivare a una competizione del genere. Non c'è bisogno di trovare energie al di fuori, quando giochi queste competizioni arrivano da sole. Naturalmente bisogna lavorare, ognuno di noi sa di dover dare il 110% per arrivare fino in fondo e per dare emozioni a tutti gli italiani".