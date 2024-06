Italia, Frattesi: "Senza giri di parole, Spagna avanti rispetto a noi"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ISERLOHN, 17 GIU - "Soprattutto in questo momento la Spagna individualmente è avanti rispetto a noi, dobbiamo metterla in campo sullo spirito e sul sacrifico in campo. E così speriamo di vincere. Se la mettiamo sul piano dei duelli sarà difficile, Rodri è il centrocampista più forte del mondo". Parola di Davide Frattesi nella conferenza stampa a Iserlohn, quartier generale degli azzurri in vista di Italia-Spagna. "Sicuramente con la Spagna avremo meno possesso rispetto all'Albania, ci sarà da essere più attenti in fase difensiva, ma avremo anche più spazio in attacco e dovremmo essere bravi sfruttare le occasioni che ci lascerà la Spagna".

"I punti di forza della Spagna sono il palleggio - aggiunge Frattesi - e la fase di possesso, la Spagna è una grande squadra e non concederà tante occasioni". Quanto al rapporto col ct, "è un bene - spiega il centrocampista interista - che Spalletti mi richiami spesso in campo: vuol dire che ha fiducia in me, lui ha una visione oggettiva e cerca di darti una mano e dei consigli. L'altra volta mi diceva di uscire dal traffico e di andare a prendere la palla più indietro". (ANSA).