Italia, Spalletti bastonato dai quotidiani: "Si vede poco o niente di quanto studiato"

Lo 0-0 contro la Turchia ha generato anche qualche critica e così Luciano Spalletti ha preso qualche insufficienza in pagella.

La prima amichevole pre-Europeo da parte dell'Italia non è stata molto esaltante. Lo 0-0 contro la Turchia ha generato anche qualche critica e così Luciano Spalletti ha preso qualche insufficienza in pagella. Per La Gazzetta dello Sport è da 5: "Purtroppo, come diceva il ct, la partita è diversa dall'allenamento. Si vede poco o niente di quanto studiato, mai un vero 3-2-4-1, i giocatori faticano a trovare posizione e lui se ne accorge. Nel finale, difesa a tre". L'ex Napoli non è sufficiente neanche per Tuttosport, che gli assegna però un 5,5: "È chiaro che appeso alla porta azzurra c'è il cartello dei lavori in corso. Il fatto è che non c'è molto tempo per limare le imperfezioni". Merita un 6 invece per il Corriere dello Sport: "Ad inizio partita l’espressione è perplessa, sentimento che genera questa Italia a metà. Qualcosa di buono c’è, altro bisognerà fare. Vero, sono insieme da 4 giorni. Ma il tempo, più che galantuomo, stavolta è tiranno, gli restano 11 giorni". Stesso voto per il Corriere della Sera: "L'Italia risente dei carichi di lavoro, delle assenze di Barella e Scamacca e forse anche delle tante indicazioni impartite. Il risultato è una squadra ancora prevedibile, senza guizzi, piatta. È presto per preoccuparsi, ma il tempo stringe". Infine è da 5,5 per TMW: "Non ha ricevuto le risposte che cercava, probabilmente questa squadra è più indietro rispetto a ciò che credeva. Dovrà recuperare terreno in fretta, altrimenti in Germania sarà ancora più difficile".

