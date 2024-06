Italia, Spalletti col fiato sospeso: oggi gli esami per l'infortunato Barella

Il centrocampista dell'Inter dopo uno Scudetto conquistato con largo anticipo ha accusato i primi carichi di lavoro a Coverciano

Nicolò Barella non si allena col resto della Nazionale da lunedì scorso. Il centrocampista dell'Inter dopo uno Scudetto conquistato con largo anticipo ha accusato i primi carichi di lavoro a Coverciano e dopo tre giorni di allenamenti è stato costretto ad alzare bandiera bianca: affaticamento al retto femorale della gamba destra. Rientrato a Coverciano nella giornata di ieri, all'indomani della definitiva lista dei 26 e dopo la nascita del figlio Romeo, Barella al pari di Meret ha svolto lavoro differenziato e - riferiscono i colleghi di Tmw - solo questa mattina svolgerà esami strumentali per avere notizie più approfondite sull'affaticamento.

"Siamo un po' preoccupati, ma non eccessivamente. Lo aspettiamo", ha detti ieri da Parma Gabriele Gravina. Parole che ricalcano quando detto dopo il test contro l'Under 20 da Spalletti. Barella è troppo importante per questa Nazionale e per questo l'idea è quella di aspettarlo, di andare avanti con lui anche se lo scotto da pagare dovrà essere quello di non averlo a disposizione per il match d'esordio contro l'Albania. Non sarebbe la prima volta. E poi a rincuorare il commissario tecnico ci sono un paio di precedenti beneauguranti: nel 2021 Roberto Mancini decise di portare con sé Marco Verratti pur sapendo di non poterlo avere a disposizione per le prime due partite. E nel 2006 Gattuso rimediò la lesione al quadricipite, ma Lipp optò per portarlo e fu decisivo.