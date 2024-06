Italia, Spalletti ha deciso: Buongiorno escluso anche con la squalifica di Calafiori

vedi letture

E' il giorno dell'ottavo di finale contro la Svizzera. Luciano Spalletti non ha dubbi per la sostituzione di Calafiori squalificato: la Gazzetta dello Sport racconta che debutterà Mancini nella linea con Di Lorenzo, Bastoni e Darmian. Sarà il centrale difensivo della Roma a sostituire dunque Calafiori, con Buongiorno nuovamente scalzato da un compagno:

il romanista che avrà un'interpretazione più difensiva ed aggressiva rispetto alla rivelazione del Bologna. Anche Di Lorenzo e Darmian non agiranno all'assalto: con Aebischer, Ndoye e Embolo libero di divagare la Svizzera punta proprio sulle praterie per lanciarsi a mille all'ora in contropiede. Tra i due probabilmente sarà Di Lorenzo che potrà talvolta sganciarsi.