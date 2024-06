Kvara batte CR7 e fa la storia: Georgia agli ottavi! Passano anche Portogallo e Turchia

Sono terminati gli ultimi match del Gruppo F di Euro 2024.

GEORGIA-PORTOGALLO - Le motivazioni della Georgia fanno la differenza all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. La squadra di Sylvinho gioca la partita della vita contro un Portogallo già sicuro del primo posto e si qualifica agli ottavi di Euro 2024. Kvaratskhelia e Mikautadze, i gemelli del gol, firmano la storica impresa. Nella sfida tra i due attesi numeri 7 è Kvaratskhelia a fare subito la voce grossa dopo 91 secondi, in faccia al suo idolo: errore di Antonio Silva in impostazione, verticalizzazione di Mikautadze e diagonale vincente del calciatore del Napoli. La partita di Ronaldo dura 66', in cui rimedia un giallo e assiste anche al raddoppio avversario: fallo di un disastroso Antonio Silva su Lochosvili, il VAR richiama Scharer e Mikautadze fa tre su tre, avvicinando la sua nazionale al sogno.

REPUBBLICA CECA-TURCHIA - Bastava un pareggio, è arrivato un successo. La Turchia vince il confronto con la Repubblica Ceca e vola agli ottavi del campionato Europeo grazie ai sei punti totalizzati nel Gruppo F: ad attenderla agli ottavi di finale c'è l'Austria, mentre i cechi salutano la Germania e tornano in vacanza per pensare alla prossima stagione coi rispettivi club. Il vantaggio turco arriva ad inizio ripresa: insistita azione offensiva della squadra di Montella, la palla arriva al limite dell'area a Yuksek, che allarga a sinistra per Calhanoglu. Sinistro violento e preciso del numero 10 e Turchia in vantaggio. Ma la Repubblica Ceca non molla e poco dopo perviene al pareggio: Gunok particcia in uscita alta, conclusione di Chory murata dalla Turchia e successivo tiro a segno di Soucek, che ristabilisce la parità. Nell'ultima mezz'ora tuttavia la Repubblica Ceca non riesce più a rendersi pericolosa ed è invece la Turchia a mettere a segno il gol del 2-1, decisivo per il secondo posto: Tosun riceve in area di rigore, finta il tiro e quando lo fa insacca alle spalle di Kovar il 2-1.

CLASSIFICA GRUPPO F

Portogallo 6

Turchia 6

Georgia 4

Repubblica Ceca 1