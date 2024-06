Kvara trascina la Georgia dopo l'attestato di Conte: 7,5 nelle pagelle di Tmw

Nella terza e ultima giornata del Gruppo F di Euro 2024, la Georgia batte 2-0 il Portogallo e centra la qualificazione storica agli ottavi di finale tra le migliore terze classificate. Ad inizio match, dopo appena 90 secondi, i georgiani passano in vantaggio con Khvicha Kvaratskhelia, che si merita un 7,5 in pagella per la redazione di Tuttomercatoweb. Solo Mikautadze (8), autore del raddoppio su calcio di rigore nella ripresa, prende un voto migliore dell'attaccante del Napoli.

Kvaratskhelia 7.5 - Dopo l’attestazione di fiducia di Conte, trascina la sua Georgia. Sfrutta l’assist del compagno e con un sinistro micidiale realizza il gol che porta la Georgia tra le migliori 16 d’Europa, alla prima partecipazione alla competizione continentale.