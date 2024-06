L'Italia di Spalletti come il Napoli dello scudetto: frase motivazionale sulle maglie

Le maglie sono state esibite nel giorno in cui l'Italia ha ricevuto a Coverciano la visita di cinque grandissimi numeri 10 della Nazionale.

"Siamo tutti 10". Questa la scritta che Luciano Spalletti ha fatto stampare sulle maglie di allenamento della Nazionale italiana alla vigilia dell'amichevole contro la Turchia in preparazione di Euro 2024.

Con questa frase motivazionale, il ct azzurro, come fece a Napoli con le pettorine "Sarò con te... E tu non devi mollare", cercherà di ricreare in Nazionale quell'alchimia che portò il Napoli a vincere il terzo scudetto. Le maglie sono state esibite nel giorno in cui l'Italia ha ricevuto a Coverciano la visita di cinque grandissimi numeri 10 della Nazionale: Totti, Del Piero, Baggio, Rivera e Antognoni. Di seguito le immagini.