L'Ucraina di Dovbyk e Sudakov travolta 3-0 dalla Romania: a segno due 'italiani'

La Romania travolge l'Ucraina nella gara dell'Allianz Arena valida per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 (Gruppo E).

La Romania travolge l'Ucraina nella gara dell'Allianz Arena valida per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 (Gruppo E). A decidere la sfida sono state le reti di Stanciu al 29', R. Marin al 53' e Dragus al 57'. Parte meglio la Nazionale del ct Rebrov, che conquista fin da subito il palino del gioco e all'8' costruisce la prima occasione: il tiro di Tsygankov viene però rimpallato dalla difesa avversaria. Ci prova anche Dovbyk, osservato speciale delle big italiane al pari di Sudakov, ma il suo tentativo al 23' termina in curva. Così, sfumati i pericoli, è la Romania a colpire quando meno te lo aspetti: sbaglia in uscita Lunin, la palla arriva a Man che di prima serve Stanciu; l'attaccante controlla e di piatto la infila nell'angolino alto alla destra del portiere. L'occasione per il pari capita a Mudryk e Stepanenko al 37', ma quest'ultimo non riesce a controllare un invitante pallone messo in mezzo dalla stella del Chelsea. Niente da fare dunque, si va al riposo con la Romania avanti per 1-0 e pure vicina al raddoppio con una magia del solito Stanciu che sfiora la traversa direttamente da calcio d'angolo al 40'.

Nella ripresa l'Ucraina non riesce a reagire, così è la Romania a trovare ancora la via della seconda rete già al 53'. Ripartenza della Nazionale del ct Iordanescu, la palla arriva a Ravan Marin (in prestito all'Empoli dal Cagliari nell'ultima stagione) che non ci pensa due volte e fa partire un tiro rasoterra che finisce nell'angolino basso con la nuova complicità di Lunin. È infine Dragus a calare il sipario con una buona mezzora di anticipo nella sfida con l'Ucraina. Puntuale il tap-in dell'attaccante rumeno, che sotto porta insacca in rete il 3-0 su perfetto assist di Man al 57'.