La probabile formazione dell’Italia: Spalletti conferma la difesa a 4, ancora out Buongiorno

L'Italia si avvicina al match con la Spagna con l'idea di non rivoluzionare la squadra che ha vinto e convinto all'esordio contro l'Albania.

L'Italia si avvicina al match con la Spagna con l'idea di non rivoluzionare la squadra che ha vinto e convinto all'esordio contro l'Albania. A riferirlo è TMW. Luciano Spalletti a due giorni dalla sfida contro le furie rosse ha portato avanti il lavoro sulla difesa a quattro con Bastoni e Calafiori che, ancora una volta, potrebbero esser riproposti dal primo minuto davanti a Donnarumma.

Il commissario tecnico della Nazionale in queste ore sta ragionando soprattutto sulla possibilità di aggiungere maggiore fisicità in mezzo al campo inserendo Bryan Cristante dal primo minuto insieme a Jorginho e Barella. A quel punto, potrebbe esser sacrificato Lorenzo Pellegrini, numero 10 che al BVB Stadion di Dortmund lo scorso fine settimana è stato sostituito a gara in corso proprio per far spazio al suo compagno di squadra. Un'alternativa potrebbe essere lasciare fuori Frattesi. Per Spalletti sono ore di riflessione, ma la strada è tracciata: contro la Spagna non è prevista alcuna rivoluzione.

Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Cristante; Chiesa, Barella, Frattesi (Pellegrini); Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.