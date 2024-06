La Rep. Ceca riprende la Georgia: finisce 1-1, 82’ per un affaticato Kvara

Finisce 1-1 tra Georgia e Repubblica Ceca il secondo match del Gruppo F di Euro 2024.

Georgia in vantaggio allo scadere del primo tempo. La nazionale di Kvara sul gong del prima frazione passa in vantaggio contro la Repubblica Ceca. Il gol porta la firma di Mikautadze, che trasforma con freddezza un rigore causato da un tocco di mano di Hranac. Beffa atroce per i cechi, che per tutta la prima frazione di gioco hanno creato occasioni senza sfruttarle.

Nella ripresa dopo un contropiede e un assist non sfruttato dalla Georgia, la Repubblica Ceca trova il gol dell'1-1. Siamo al 60', quando Schick deposita in rete un pallone finito sul palo dopo un colpo di testa di Lingr (entrato poco prima al posto di Hlozek). Nei minuti finali Kvara accusa la fatica, gambe pesanti e muscoli indolenziti per l'attaccante del Napoli, che viene sostituito all'82'. Il finale è un assedio ceco, ma sul gong per poco non va un scena una beffa clamorosa: in contropiede, infatti, la Georgia ha l'occasione del 2-1 ma la fallisce clamorosamente con Lobjanidze.