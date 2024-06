Meret, solo affaticamento al flessore. Provedel s'allena: può subentrare fino al 20

Alex Meret è stato inserito nella lista dei 26 calciatori convocati per Euro 2024.

Alex Meret è stato inserito nella lista dei 26 calciatori convocati per Euro 2024. Il terzo portiere della Nazionale, che ieri s'è fermato durante il riscaldamento precedente al test contro l'Under 20, dopo il problemino fisico ha svolto esami che hanno scongiurato un infortunio più grave. Meret infatti durante il riscaldamento ha sentito un po' contrarsi il flessore della gamba sinistra e ha preferito fermarsi, senza forzare. Poi non ha sentito più fitte. Il tutto s'è quindi limitato a un affaticamento e, per questo motivo, Spalletti l'ha inserito in lista.

Nonostante ciò, come recita il comunicato, il commissario tecnico ha comunque chiesto a Ivan Provedel di continuare ad allenarsi presso la propria sede e il portiere della Lazio ha acconsentito. Dinanzi infatti a comprovati problemi fisici confermati sia dal medico della Nazionale che da quello della commissione UEFA un portiere - stando all'articolo 48 del regolamento dell'Europeo - può essere sostituito fino alla mezzanotte precedente della seconda partita. Nel caso dell'Italia, fino alla mezzanotte del 20 giugno, giorno in cui l'Italia affronterà la Spagna. A riferirlo è TMW.