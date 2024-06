Nico Williams MVP di Spagna-Italia: ha fatto impazzire Di Lorenzo e propiziato l’autogol

La UEFA ha premiato lo spagnolo Nico Williams come miglior giocatore della partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Spagna ha battuto l'Italia nella seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024. A Gelsenkirchen, gli Azzurri di Spalletti sono stati superati 1-0 dalla Roja, in una partita dominata per larghi tratti dalla formazione del ct de la Fuente. Dopo diverse occasioni per le Furie Rosse, con un Nico Williams assoluto protagonista, Donnarumma nulla ha potuto sulla deviazione sfortunata di Calafiori al 54' che ha causato l'autorete decisiva. Spagna qualificata agli ottavi.

La UEFA ha premiato lo spagnolo Nico Williams come miglior giocatore della partita. L’esterno dell’Athletic Bilbao ha fatto impazzire Di Lorenzo e ha propiziato con una sua giocata l’autogol di Calafiori.

Queste le sue dichiarazioni al termine della partita: "Le cose hanno funzionato molto bene stasera e i miei compagni mi hanno aiutato moltissimo. Gli uno contro uno sono il mio forte. Quando superi il terzino per la prima volta, rende più facili i successivi duelli. Penso che sia la mia prestazione più completa con la Spagna e di poter aiutare la squadra il più possibile. Sono molto concentrato sull'Europeo e sto facendo tutto ciò che è in mio potere per fare quello che mi chiede l'allenatore. Ho sempre sognato di essere coinvolto in un livello come questo, giocando in un Campionato Europeo ed essendo premiato come giocatore della partita, sono felicissimo".