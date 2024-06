Olanda e Francia si annullano: finisce senza reti il primo tempo del big match

TuttoNapoli.net

Big match nel Gruppo D di Euro 2024, che vede fronteggiarsi Olanda e Francia. Una partita fatta di tante fiammate in avvio e sempre più equilibrio con il passare dei minuti. Inevitabile che, all'intervallo, nessuna delle due sia riuscita a a sbloccare il punteggio. Koeman se la gioca a viso aperto, optando per una fascia destra decisamente intraprendente con Dumfries e Frimpong. Deschamps rinuncia a Mbappé dal 1', schierando in avanti Thuram e Griezmann.

La scelta del ct olandese per poco non viene premiata dopo neanche un minuto: palla in profondità dell'esterno del Bayer Leverkusen, che si presenta in area e calcia trovando la provvidenziale deviazione in angolo di Maignan. Risposta immediata dei Bleus, con una conclusione da fuori Griezmann a cui Verbruggen risponde alzando la palla sopra la traversa.

Prosegue la fase più favorevole ai transalpini, con una doppia occasione fallita da Griezmann: prima non ha un impatto felice col pallone su un comodo assist davanti alla porta di Rabiot e poi conclude fuori su suggerimento di Kanté. Nella restante parte della prima frazione di gioco, un'occasione per parte - con Gakpo e Thuram come protagonisti - e in generale la sensazione che manchi la scintilla per dare una svolta alla gara. 0-0 all'intervallo, inevitabile aspettarsi più verve su entrambi i fronti nella ripresa.