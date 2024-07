Orsato può chiudere col botto: è il favorito per la finale di Euro 2024

EURO 2024 ha finalmente rivelato le quattro semifinaliste: Francia, Inghilterra, Olanda e Spagna. Queste squadre si affronteranno con un pallone completamente ridisegnato da Adidas, il fornitore ufficiale. Insieme all'attesa per scoprire le nazionali che si affronteranno nella finale di domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino, cresce quella per conoscere chi l'arbitrerà. Una scelta, quella affidata a Roberto Rosetti, oggi responsabile arbitri dell'UEFA, resa ancora più complicata, sottolinea la Repubblica, dalle polemiche seguite al controverso arbitraggio di Anthony Taylor in Germania-Spagna.

La rosa sembra ridotta a tre nomi: Michael Oliver, Szymon Marciniak e Daniele Orsato. Le designazioni per le semifinali giocheranno un ruolo cruciale. Sebbene Oliver e Orsato siano stati impiegati nei quarti, Marciniak ha diretto solo due partite, forse a causa di un'attenta gestione delle energie in vista della finale. Molto dipenderà dai risultati: se l'Inghilterra di Gareth Southgate dovesse battere l'Olanda di Ronald Koeman e arrivare in finale, Oliver sarebbe automaticamente escluso, essendo inglese. Marciniak, invece, è penalizzato da alcuni errori passati e dalle sue note preferenze politiche di estrema destra. Orsato, quindi, sembra essere il favorito per dirigere la finale, con l'opportunità di concludere la sua carriera in grande stile, aggiungendo un tocco d'azzurro al cielo di Berlino. Il fischietto di Schio, infatti, si ritirerà al termine della competizione.