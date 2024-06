Tabellone ottavi Euro 2024, la possibile avversaria dell'Italia in caso di 3° posto

vedi letture

Si completa il primo girone di Euro 2024, il Gruppo A, e Germania e Svizzera si qualificano rispettivamente prima e seconda.

Si completa il primo girone di Euro 2024, il Gruppo A, e Germania e Svizzera si qualificano rispettivamente prima e seconda. Per Yakin e i suoi però c'è da accontentarsi del secondo posto, piazzamento che potrebbe metterli contro l'Italia nel caso in cui domani gli Azzurri dovessero riuscire a garantirsi il secondo posto nel proprio raggruppamento dopo il match con la Croazia.

In caso di terzo posto, sarebbe da vedere quali altre squadre si qualificano. Agli ottavi la squadra di Spalletti potrebbe afforntare il Portogallo o la prima del Gruppo E (al momento la Romania). In caso di quarto e ultimo posto, naturalmente, eliminazione. Per la Germania la seconda classificata del girone con Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia.

TABELLONE OTTAVI EURO 2024

SPAGNA vs 3^ girone A/D/E/F

GERMANIA vs 2^ girone C

PORTOGALLO vs 3^ girone A/B/C

2^ girone D vs 2^ girone E

1^ girone E vs 3^ girone A/B/C/D

1^ girone D vs 2^ girone F

1^ girone C vs 3^ girone D/E/F

SVIZZERA vs 2^ girone B