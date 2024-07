Trevisani duro su Ronaldo: "Ditegli che a 40 anni si fa il dirigente, non il calciatore"

Riccardo Trevisani, giornalista e commentatore, ai microfoni di Fantacalcio.it ha criticato duramente l'Europeo giocato da Cristiano Ronaldo: "A me fa male vedere che non c'è la personalità per poter dire a Cristiano Ronaldo: 'Guarda che a 40 anni non si gioca a calcio, si fa il dirigente'. È tremendo che non ci sia nessuno nel Portogallo capace di farlo.

È tremendo che lui non se ne renda conto di questa cosa, che esiste un mondo di Toni Kroos che smette quando ancora insegna calcio a tutti, e non serve trascinarsi e fare zero gol in cinque partite con i numeri che ha sempre avuto Ronaldo in nazionale. E non a vagare per il campo e a bloccare la crescita degli altri giocatori portoghesi, a non essere minimamente all'altezza del fenomeno che è stato. Parliamo di uno dei giocatori più grandi di tutti i tempi, in questo momento è un giocatore tremendo".