Turchia-Georgia, le formazioni ufficiali: Calhanoglu e Yildiz sfidano Kvara

GIOVANILI LA DINASTIA CAVANI IN AZZURRO CONTINUA: NEGLI ESORDIENTI BRILLA LA STELLINA LUCAS, FIGLIO DI EDI Gli azzurrini del Napoli hanno conquistato ieri la nona edizione del Mundianapoli, torneo riservato agli Esordienti e promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con l'Arci Uisp Scampia, e il premio di miglior giocatore se l'è aggiudicato... SERIE A SERIE A, NOVITÀ SUL SORTEGGIO DEL CALENDARIO CAMPIONATO 2024/25: SCELTA LA DATA In vista della nuova stagione del massimo campionato italiano, la Lega Serie A ha ufficializzato nelle scorse settimane le date del prossimo torneo.