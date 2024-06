Un palo ferma Kvaratskhelia: la Georgia sfiora il pari ma poi cade contro la Turchia

Buona la prima per Vincenzo Montella all'Europeo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima per Vincenzo Montella all'Europeo. La Turchia gioca bene e batte 3-1 la Georgia nel match di debutto di Euro 2024. I primi minuti sono quasi tutti di marca turca. Per larghi tratti la nazionale di Montella domina il gioco. Ayhan sfiora il gol di testa su angolo di Calhanoglu e due minuti dopo colpisce anche un palo dopo una bell'azione tambureggiante della Turchia. La rete è nell'aria e al 25' finalmente arriva: la realizza l'ex Sassuolo Muldur, oggi al Fenerbahce, con un destro al volo che non dà scampo a Mamardashvili.

Due minuti più tardi la Turchia raddoppia con la stellina della Juventus, Kenan Yildiz, ma l'arbitro dopo la revisione del VAR annulla la decisione di campo e il 2-0 ai turchi. Oltre al danno, poi, la beffa. Per passano cinque primi e la Georgia trova la rete del pareggio con un cross basso di Kochorashvili e la girata vincente del bomber della nazionale di Sagnol, Mikautadze. Cresce la Georgia, prova a passare anche in vantaggio di nuovo con Mikautadze, ma ci va solo vicina. E all'intervallo è 1-1.

A metà ripresa, comincia a brillare anche la stellina del Real Madrid, Arda Guler, che trova la rete del 2-1 al 65'. Il gioiello blanco lascia partire un sinistro magico dai 25 metri, leggermente defilato sulla destra, che si insacca all'incrocio dei pali opposto, lasciando Mamardashvili immobile a guardare. Un capolavoro di potenza e precisione che manda in estasi i tanti tifosi turchi presenti al BvB Stadion. L'ultima parte di gara la Turchia domina in lungo e in largo e solo un grande Mamardashvili tiene in vita i georgiani, fino al 97' quando però Akturkoglu realizza il 3-1 e chiude il match. La Turchia fa festa, la Georgia non comincia bene.