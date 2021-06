Campionato Primavera 1, terminata la regular season: tutti i verdetti

Quest'oggi, con la 30ª giornata, si è chiusa la regular season del campionato Primavera 1. Di seguito i risultati:

Lazio 2:3 Ascoli

Juventus 2:0 Cagliari

Sassuolo 1:2 Fiorentina

Milan 1:2 Genoa

Atalanta 2:2 Inter

Bologna 2:4 Roma

Empoli 3:0 SPAL

Sampdoria 5:0 Torino

E questa la classifica definitiva:

1 Sampdoria 57

2 Inter 57

3 Juventus 57

4 Roma 55

5 Atalanta 52

6 Empoli 49

7 SPAL 48

8 Sassuolo 44

9 Genoa 42

10 Milan 41

11 Cagliari 40

12 Fiorentina 35

13 Torino 27

14 Bologna 27

15 Lazio 19

16 Ascoli 9

Accedono alla fase finale le prime sei squadre, con Sampdoria ed inter ammesse direttamente in semifinale, le altre quattro ai quarti.

Questi gli abbinamenti delle gare che si terranno allo Stadio Ricci di Sassuolo:

Quarti di finale

Roma-Atalanta (martedì 22 giugno 2021, ore 19.00)

Juventus-Empoli (mercoledì 23 giugno 2021, ore 19.00)

Semifinali

Sampdoria-vincente tra Roma ed Atalanta (sabato 26 giugno 2021, ore 18.00)

Inter-vincente tra Juventus ed Empoli (domenica 27 giugno 2021, ore 18.00)

Finale

mercoledì 30 giugno 2021, ore 18.30

La seconda ed ultima squadra retrocessa in Primavera 2 verrà decisa attraverso i play out. Grazie agli scontri diretti favorevoli, il Torino si salva e pertanto agli spareggi con la Lazio, capace di perdere in casa con l'Ascoli ultimo in graduatoria, sarà il Bologna.

Play out

Lazio-Bologna mercoledì 23 Giugno a Formello

Bologna-Lazio martedì 29 Giugno a Casteldebole.