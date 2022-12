Cioffi segna contro il Montevarchi: per l'azzurrino del Napoli è il terzo gol in Serie C

Il Pontedera vince 2-1 fuori casa nel derby toscano di Serie C contro il Montevarchi.

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il Pontedera vince 2-1 fuori casa nel derby toscano di Serie C contro il Montevarchi. Per i granata a segno anche Antonio Cioffi, l'attaccante classe 2002 di proprietà del Napoli, ha siglato la seconda rete finalizzando un bel contropiede. Per l'azzurrino ceduto in prestito al Pontedera, è il terzo gol stagionale nel campionato di Serie C.